Risk Intelligence A-S Registered hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 DKK gegenüber -0.040 DKK im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.6 Millionen DKK – eine Minderung von 8.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.2 Millionen DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch