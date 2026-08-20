Risk Intelligence A-S Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Risk Intelligence A-S Registered lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.09 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.190 DKK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Risk Intelligence A-S Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.8 Millionen DKK im Vergleich zu 7.0 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch