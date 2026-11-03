Rising Nonferrous Metals Share vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rising Nonferrous Metals Share äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1.03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rising Nonferrous Metals Share 0.160 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Rising Nonferrous Metals Share mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 39.75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch