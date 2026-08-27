Rising Nonferrous Metals Share: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rising Nonferrous Metals Share stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.69 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rising Nonferrous Metals Share ein EPS von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Rising Nonferrous Metals Share mit einem Umsatz von insgesamt 971.4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 17.04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch