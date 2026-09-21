Rising Corporation Aktie 135618333 / JP3965410008
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21.09.2026 16:00:00
Rising Energy Costs Threaten UK Growth Despite 1.3% Expansion
Rising CorporationThe UK economy is forecast to grow in 2026, but rising energy bills and higher borrowing costs will weigh on activity in the second half of the year. The economy is set to grow 1.3 per cent this year, according to KPMG’s latest economic outlook, after household spending was “supported by warmer weather” while businesses continued to invest in technology. The consulting firm also estimates the economy will grow 1.4 per cent in 2027. But spending is set to slow in the second half of the year as households deal with rising energy…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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