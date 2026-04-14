Risiko für die NVIDIA-Aktie? Diese Wettbewerber holen im KI-Rennen auf

• Trotz Dominanz von NVIDIA wächst die Zahl potenzieller KI-Chip-Konkurrenten rasant• Grosse Tech-Konzerne entwickeln eigene KI-Chips• Start-ups und chinesische Firmen erhöhen zusätzlich den Wettbewerbsdruck

Der KI-Boom hat den Chipkonzern NVIDIA zum dominierenden Akteur im globalen Halbleitermarkt gemacht. Die Grafikprozessoren (GPUs) des Unternehmens sind derzeit der Standard für das Training grosser KI-Modelle - und die Nachfrage wächst rasant. Entsprechend stark steigen auch die Einnahmen des Konzerns.

Doch der Erfolg hat eine Kehrseite: Die enorme Marktmacht und die hohen Kosten der NVIDIA-Chips treiben Kunden und Investoren dazu, nach Alternativen zu suchen. Rund um KI-Hardware entsteht deshalb ein immer dichteres Netz aus Rivalen - von Tech-Giganten über Start-ups bis hin zu chinesischen Wettbewerbern.

Alphabet, Microsoft, Meta und Co.: Cloud-Giganten entwickeln eigene KI-Chips

Zu den grössten Herausforderern zählen Laut Business Insider ausgerechnet NVIDIAs wichtigste Kunden. Grosse Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta investieren massiv in eigene KI-Hardware.

Google arbeitet bereits seit rund einem Jahrzehnt an sogenannten Tensor Processing Units (TPUs). Lange wurden sie nur intern oder in der Google-Cloud genutzt. Doch inzwischen öffnet der Konzern seine Chips stärker für externe Kunden. So schloss Google im Februar eine Vereinbarung, seine TPUs an Meta zu vermieten und arbeitet zudem mit dem Cloud-Anbieter Fluidstack zusammen, um sie zu verleasen, berichtet Business Insider.

Auch Amazon setzt auf eigene Entwicklungen: Der Konzern bietet mit Trainium Chips für das Training von KI-Modellen und mit Inferentia Hardware für KI-Inferenz an - also das Ausführen bereits trainierter Modelle.

Microsoft und Meta stehen zwar noch am Anfang ihrer Chip-Offensive, treiben diese aber aggressiv voran. Meta kündigte an, in den kommenden zwei Jahren vier neue Silizium-Generationen zu entwickeln. Hier wurde erst am 08. April 2026 das neue KI-Modell "Muse Spark" vorgestellt. Microsoft präsentierte dagegen jüngst den Inferenz-Chip Maia 200.

KI-Chip-Boom: Start-ups mischen mit

Neben den Tech-Giganten mischen zunehmend spezialisierte Start-ups mit, wie Business Insider betont. Investoren pumpen Milliarden in junge Firmen, die sich auf Inferenz-Chips konzentrieren. Dieser Bereich gilt als besonders kostensensibel, da KI-Modelle hier dauerhaft betrieben werden müssen.

Als prominentes Beispiel nennt Business Insider Cerebras Systems. Das 2015 gegründete Unternehmen baut riesige "Wafer-Scale"-Chips, die sowohl für Training als auch Inferenz eingesetzt werden können. Zudem schloss Cerebras im Januar einen 10-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI.

Auch SambaNova Systems und Tenstorrent positionieren sich als Alternativen zu klassischen GPUs, heisst es weiter. SambaNova sammelte zuletzt 350 Millionen Dollar ein, nachdem Übernahmegespräche mit Intel gescheitert waren.

Selbst NVIDIA beobachtet diesen Trend genau: Wie Business Insider berichtet zahlte der Konzern rund 20 Milliarden Dollar, um Technologie zu lizenzieren und Top-Talente vom KI-Chip-Start-up Groq anzuwerben.

Huawai und Co.: Geopolitik und China als strategischer Faktor

Ein weiterer Wettbewerbsdruck entsteht durch geopolitische Entwicklungen. Die USA haben Exportbeschränkungen für leistungsstarke KI-Chips nach China verschärft. Gleichzeitig arbeiten chinesische Unternehmen intensiv an eigenen Alternativen.

Im Zentrum steht laut Business Insider der Telekommunikationsriese Huawei, der Chips, Server, Netzwerkhardware und Cloud-Services aus einer Hand entwickelt. Laut einigen Experten gilt Huawei deshalb als potenzielles chinesisches Gegenstück zu NVIDIA. Doch auch Unternehmen wie Cambricon Technologies sowie die Internetkonzerne Alibaba Group und Baidu entwickeln eigene KI-Chips für ihre Cloud-Geschäfte.

AMD, Intel, Broadcom und Co.: Auch etablierte Chip-Giganten greifen an

Neben neuen Wettbewerbern versuchen auch etablierte Halbleiterhersteller, vom KI-Boom zu profitieren. Dazu zählen insbesondere AMD, Intel und Broadcom, wie aus dem Business Insider-Bericht hervorgeht. AMD positioniert seine GPUs als direkte Alternative zu NVIDIA-Hardware und konnte bereits Verträge mit grossen Cloud-Kunden wie Meta gewinnen. Intel wiederum verfügt über eine starke Stellung bei Unternehmenskunden. Broadcom konzentriert sich stärker auf Netzwerktechnologie und kundenspezifische Chips - und könnte damit profitieren, selbst wenn NVIDIA im GPU-Segment führend bleibt.

Trotz des weiterhin enormen Vorsprungs von NVIDIA wird der Wettbewerb im KI-Chipmarkt intensiver. Cloud-Giganten entwickeln eigene Hardware, Start-ups setzen auf spezialisierte Lösungen und geopolitische Spannungen fördern regionale Alternativen. Noch führt NVIDIA das Feld deutlich an - doch die Zahl der Herausforderer wächst rapide.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.