Rishiroop präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rishiroop lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 13.84 INR gegenüber 9.46 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Rishiroop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 176.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch