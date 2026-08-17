Rishabh Instruments: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rishabh Instruments hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 4.93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.98 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch