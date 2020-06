Risen est confirmée au rang de premier fournisseur de produits PV en Inde

NINGBO, Chine, 1 juin 2020 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd, important fabricant niveau 1 de produits solaires PV à haut rendement, s'est vue encensée dernièrement, par le vénérable Bridge to India, spécialiste de l'arène indienne des énergies renouvelables, en étant le fournisseur grand jeu, leader en volume, de modules solaires photovoltaïques pour 2019.

S'appuyant sur la crédibilité durement acquise en quelques années seulement, et ce, comme sur une planche à ressort, Risen a inscrit ses références sur le marché diversifié et compétitif qu'est l'Inde, se hissant en 2018 au sommet de la myriade de fournisseurs de systèmes photovoltaïques solaires. Déterminée à ne pas s'écarter de son approche centrée sur le client et orientée résultats, en se laissant griser par de tels succès, Risen a redoublé d'efforts en 2019, repoussant ses concurrents acharnés et rassurant une clientèle de plus en plus vorace par des perfectionnements technologiques et un sens commercial offrant aux clients des avantages tangibles accrus. Cette stratégie perspicace, bien conçue, a permis à Risen de conforter sa position de fournisseur leader en volume, sa part de marché étant la plus élevée, avec plus de 3,6 GW en termes d'installations de modules en Inde.

« Nous tenons à remercier nos partenaires stratégiques, nos clients, les administrations publiques, les sociétés EPC et les experts-conseils, qui ont fait que RISEN ait pu atteindre ce magnifique volume de commandes », a déclaré Bypina Veerraju Chaudary, directeur des ventes et du marketing chez Risen. « Sans leur prévoyance et leur persévérance, le marché solaire indien stagnerait. »

Pour sa part, voyant large, P. Ponsekar, vice-président responsable des ventes sous-continent indien et MEA, a déclaré : « Conscients du fait les clients ont leurs propres exigences, nous avons collaboré de près avec chacun afin de proposer des solutions sur mesure génératrices de bénéfices solides. Nous nous réjouissons à la perspective de participer à l'expansion de cette fabuleuse région dans les années à venir. » Ultérieurement, il a ajouté que cet alignement personnalisé au niveau des principales sociétés indiennes IPP et EPC a été largement bénéfique en ayant permis des commandes répétées de la part des clients, de mieux comprendre les principaux facteurs de motivation que les clients apprécient et d'orienter les perfectionnements technologiques de façon à ce que les installations indiennes jouissent, outre de la longévité, d'un maximum de revenus.

Du côté de tous les employés et les services de Risen, les réactions sont tout aussi à l'écoute du marché indien qu'en phase avec l'actualité à proprement parler : « Nous sommes ravis d'avoir contribué à la croissance remarquable du marché indien des énergies renouvelables, tout en nouant des accords ambitieux, participatifs et rentables qui vont au-delà des attributions du vendeur et de l'acheteur. Nous tenons à remercier vivement nos clients du soutien qu'ils ont apporté à Risen pendant le hiatus engendré par la Covid-19 et nous espérons que nous pourrons vous rendre la pareille alors que vous vous remettez rapidement et vous engagez pleinement et décidément sur la voie de la croissance de votre marché. »

L'industrie solaire mondiale continue de se développer, en surmontant tous les obstacles, géopolitiques et autres, tout en se rapprochant toujours plus de son objectif ultime qui est de devenir le principal fournisseur d'énergie renouvelable. Manifestement, même en dépit des récents changements fiscaux, l'Inde continuera d'être un bassin de déploiement expansif de premier ordre de l'énergie solaire photovoltaïque.

À propos de Risen

Risen Energy, classée au premier rang (Tier 1), cotée « AAA » en crédit SMSL (Solar Module Super League, ligue des champions de modules solaires), est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits solaires photovoltaïques à haut rendement et prestataires de solutions d'entreprise complètes vouées à la production d'électricité. La société, fondée en 2002 et cotée en bourse depuis 2010, est une source incontestable de valeur ajoutée pour ses clients internationaux. Les solutions solaires PV de Risen, une offre d'entreprise globale, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables dans l'industrie, se distinguent par leur facture innovation sur le plan technico-commerciale, étayée par une qualité et un soutien irréprochables. Forts de notre présence sur le marché local et de notre bancabilité solide, nous sommes à la fois bien décidés et capables de forger avec nos partenaires des collaborations stratégiques, mutuellement bénéfiques sachant que ce n'est ensemble que nous pouvons tirer parti conjointement de la valeur croissante que représente l'énergie verte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1175106/RISEN_PV_Modules_operation_a_500_MW_Solar_Park_India.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd