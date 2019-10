Risen Energy publie son rapport financier pour le troisième trimestre, affichant un bénéfice net en hausse de 237,34 %

NINGBO, Chine, 28 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le 21 octobre, Risen Energy Co., Ltd. a publié son rapport financier pour le troisième trimestre de l'année 2019. Ses revenus d'exploitation pour la période se sont élevés à 3,718 milliards de yuans (environ 526 millions de dollars américains), soit une hausse de 77,49 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté en flèche de 237,34 % en glissement annuel, atteignant 299 millions de yuans (environ 42,3 millions de dollars), tandis que le bénéfice attribuable aux actionnaires après déduction des gains et des pertes non récurrents s'est élevé à 261 millions de yuans (environ 36,9 millions de dollars), soit une hausse de 134,46 % en glissement annuel.

Les résultats des trois premiers trimestres ont également été très positifs. Les revenus d'exploitation des trois premiers trimestres se sont élevés à 9,77 milliards de yuans (environ 1,38 milliard de dollars), soit une hausse de 42,87 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 783 millions de yuans (environ 111 millions de dollars), soit une augmentation de 271,13 %. Par rapport à la même période l'année dernière, la production de cellules et de composants photovoltaïques de la société, le produit des ventes de produits photovoltaïques connexes et le bénéfice des ventes correspondant ont tous augmenté.

Figurant parmi les dix plus importants fabricants de modules photovoltaïques de Chine, Risen Energy se consacre depuis de nombreuses années à la recherche, au développement et à la production de cellules et de modules solaires en silicium cristallin, ainsi qu'à la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques, ce qui lui a permis d'accumuler une importante réserve technique et de développer de nombreuses technologies phares. Grâce à sa réserve technique et à l'accumulation d'équipements, de procédés et de matériaux liés à l'hétérojonction (HJT), Risen Energy a réussi à maitriser la technologie de fabrication HJT et à développer des composants de cellules HJT à haut rendement.

Le 19 août, Risen Energy a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux de son projet de modules et de cellules HJT à haut rendement de 2,5 GW à Ninghai, un district de la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang. Le projet devrait être achevé en 2021 et engranger 5 milliards de yuans (environ 700 millions de dollars) de recettes supplémentaires une fois que l'installation aura commencé à produire à pleine capacité. Les cellules HJT de la société présentent un rendement de conversion supérieur à 23 % et sont dotées d'une couche arrière intégrée à demi-cellule, imbrication, double vitrage et haute réflectivité. En employant la technologie de cellule HJT bifaciale à haut rendement, les composants HJT de Risen Energy génèrent de l'électricité des deux côtés du panneau et offrent aux investisseurs un niveau de revenu supérieur de 10 à 30 % grâce à l'électricité générée.

Outre les cellules HJT, l'équipe de recherche et développement de Risen Energy a également réussi à mettre au point une technologie de demi-cellule de deuxième génération permettant une utilisation par ultra haute luminosité et une perte de puissance extrêmement faible grâce à l'optimisation conjointe d'une passivation de batterie de pointe et d'un conditionnement de composants à haut rendement. Testé par l'organisme de test et de certification tiers indépendant TUV SUD, le rendement de conversion photoélectrique des modules à 72 cellules Jäger HP de la société a atteint 21 % et se situe parmi les plus élevés du secteur. Le rendement maximal de conversion de sa cellule monocristalline MBB a dépassé 23,00 %, avec un rendement moyen de 22,73 %. La société prévoit d'atteindre la production de masse à pleine capacité de sa technologie MBB au cours de cette année.

Dans le même temps, la rapide expansion de Risen Energy sur les marchés extérieurs à la Chine est un autre élément contribuant fortement à la croissance de ses bénéfices. Actuellement, l'empreinte commerciale mondiale de la société couvre l'Europe, les États-Unis, le Sud-Est asiatique, l'Océanie et l'Asie. Dans les pays et régions limitrophes de l'initiative « la Ceinture et la Route » du gouvernement chinois, tels que le Kazakhstan et l'Ukraine, la société a également a atteint des résultats appréciables.

Au deuxième semestre de 2019, Risen Energy s'est classée au deuxième rang des expéditions à destination du marché européen, totalisant à elle seule plus de 10 % des expéditions chinoises d'équipements solaires vers cette région. Outre l'Ukraine, la société se classe au premier rang des expéditions en République dominicaine, comptant pour plus de 50 % des modules expédiés, ce qui en fait un chef de file au chapitre des exportations de composants vers ce pays des Caraïbes.