Risen confirme son statut de premier fournisseur photovoltaïque en Inde

NINGBO, Chine, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un fabricant de tout premier plan de produits photovoltaïques haute performance, a récemment confirmé son statut de premier fournisseur de modules solaires photovoltaïques en termes de volume en 2019, ce que révèle le très respecté Bridge to India concernant le secteur indien des énergies renouvelables.

Grâce à une crédibilité durement acquise en quelques années seulement, Risen s'est imposée sur le marché indien, diversifié et concurrentiel, se hissant au sommet en 2018 face à un très grand nombre de fournisseurs de systèmes photovoltaïques solaires. Déterminée à ne pas laisser de tels succès la détourner de son approche centrée sur le client et les résultats, la société a redoublé d'efforts en 2019, repoussant une concurrence audacieuse et satisfaisant une clientèle toujours plus exigeante grâce à des nouveautés technologiques et à une habileté commerciale pensée pour offrir aux clients des avantages concrets accrus. Cette stratégie a permis à la société de se maintenir à la première place en termes de volume, s'adjugeant la plus grande part de marché, soit plus de 3,6 GW d'installations de modules en Inde.

« Nous tenons à remercier nos partenaires stratégiques, nos clients, les organismes publics, les entreprises et les consultants en ingénierie, approvisionnement et construction, qui ont permis à RISEN d'atteindre ce magnifique nombre de projets exécutés », a déclaré M. Bypina Veerraju Chaudary, le Directeur des ventes et du marketing de Risen. « Sans leur clairvoyance et leur persévérance, le marché indien de l'énergie solaire stagnerait. »

M. P. Ponsekar, la Président adjoint chargé des ventes pour le sous-continent indien, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : « Chaque client a ses propres exigences, et nous avons travaillé en étroite collaboration avec chacun de nos précieux clients, leur proposant des solutions sur mesure assurant de solides bénéfices. Nous sommes très heureux d'être partie prenante du développement de cette fabuleuse région pour de nombreuses années à venir ». Il a ajouté que cet alignement adapté aux principaux producteurs d'électricité indépendants et sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction en Inde, a permis de renouveler les commandes des clients, de mieux comprendre les principaux facteurs alimentant leurs aspirations et d'orienter les progrès technologiques pour garantir un revenu et une longévité maximaux aux installations indiennes.

Le message délivré par l'ensemble des employés et des départements de Risen était tout aussi en phase avec le marché indien et faisait spécifiquement référence aux événements actuels : « Nous sommes absolument ravis d'avoir contribué à la croissance exponentielle du marché indien des énergies renouvelables, concluant des accords immersifs, interactifs et rentables allant au-delà du simple rapport vendeur-acheteur. Nous tenons sincèrement à remercier nos clients de leur soutien durant la pause provoquée par la Covid-19 et nous sommes certains de pouvoir leur rendre la pareille dans la mesure où ils se remettent rapidement sur la voie d'une reprise complète et stimulante de la croissance du marché. »

Le secteur mondial de l'énergie solaire poursuit son développement, surmontant tous les obstacles, y compris géopolitiques, et se rapprochant de son objectif ultime qui est de fournir de l'énergie primaire renouvelable. Il est clair que même les récents changements fiscaux n'obéreront pas la croissance et les perspectives de déploiement de l'énergie solaire photovoltaïque en Inde.

À propos de Risen

Risen Energy est une entreprise mondiale de tout premier rang et de notation de la dette « AAA », qui fabrique des produits photovoltaïques haute performance et offre des solutions complètes d'entreprise pour la production d'électricité. Fondée en 2002, l'entreprise est cotée en bourse depuis 2010 et stimule la création de valeur pour ses clients internationaux privilégiés. L'innovation technico-commerciale, étayée par une qualité et un soutien à toute épreuve, englobe les solutions photovoltaïques complètes d'entreprise de Risen qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du marché. Grâce à notre présence à l'échelle locale et notre solide viabilité financière, nous nous engageons et sommes capables de bâtir des collaborations stratégiques et mutuellement bénéfiques avec nos partenaires, alors que nous tirons conjointement parti de la valeur montante de l'énergie verte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1175015/RISEN_PV_Modules_operation_a_500_MW_Solar_Park_India.jpg