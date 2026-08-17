RISE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RISE hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RISE -0.460 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 43.0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch