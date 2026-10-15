Rise Consulting Group,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rise Consulting Group,Inc Registered hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.27 JPY gegenüber 14.66 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2.20 Milliarden JPY gegenüber 2.15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch