Risa International hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch