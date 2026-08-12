RIR Power Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RIR Power Electronics stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 271.6 Millionen INR – ein Plus von 29.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RIR Power Electronics 210.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch