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19.11.2026 06:37:00
Ripley: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ripley hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.97 CLP, nach 1.95 CLP im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 512.64 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 494.54 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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