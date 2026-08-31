Ripley gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ripley liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ripley die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 12.95 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8.16 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 564.14 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 533.16 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch