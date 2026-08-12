Riot Platforms stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riot Platforms hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 319.35 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren 222.08 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39.68 Prozent auf 245.48 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 175.74 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch