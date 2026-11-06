Riot Platforms präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Riot Platforms hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.67 Prozent auf 181.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch