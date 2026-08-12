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12.08.2026 06:37:00
Riot Platforms: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Riot Platforms stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.68 USD gegenüber 0.580 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Riot Platforms mit einem Umsatz von insgesamt 174.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13.89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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