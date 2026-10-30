RION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RION stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 72.12 JPY gegenüber 69.46 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch