Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.52 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.490 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 307.0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 17.58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch