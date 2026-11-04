Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.42 CAD gegenüber -0.410 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.37 Prozent auf 311.3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 381.4 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch