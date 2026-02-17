|
17.02.2026 23:37:49
RioCan Real Estate Investment Trust Q4 Profit Rises
(RTTNews) - RioCan Real Estate Investment Trust (REI_UN.TO) fourth-quarter net income of $128.2 million, compared to $125.6 million last year.
Net income per unit was $0.43, compared to $.42 last year. FFO per unit was $0.45, compared to $0.45 last year. Core FFO per unit was $0.39, compared to $0.41 last year.
Revenues for the quarter were $347.9 million, compared to $357.6 million last year.
Looking forward to the full year 2026, the company expects Core FFO per unit of $1.60 to $1.62.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
