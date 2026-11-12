Rio2 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rio2 äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.050 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch