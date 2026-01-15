Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.01.2026 11:13:01

Rio Tinto- und BHP-Aktien uneinheitlich: Neue Förderstrategie in Australien

Rio Tinto- und BHP-Aktien uneinheitlich: Neue Förderstrategie in Australien

Rio Tinto und BHP Group wollen bei neuen Projekten in benachbarten Eisenerzminen in Australien künftig zusammenarbeiten.

Eisenerzpreis
104.81 USD -0.56%
Kaufen Verkaufen
Die Unternehmen erklärten, dass sie durch die Kooperation bei neuen Projekten in ihren benachbarten Eisenerzbetrieben Yandicoogina und Yandi in der australischen Pilbara-Region bis zu 200 Millionen Tonnen Eisenerz gewinnen könnten, die andernfalls nicht hätten abgebaut werden können.

"Indem wir intelligenter arbeiten, können wir die bestehende Infrastruktur besser nutzen, um zusätzliche Produktion mit minimalem Kapitalbedarf zu erschliessen", sagte Matthew Holcz, Leiter des Eisenerzgeschäfts von Rio Tinto.

Rio Tinto und BHP gehören neben der brasilianischen Vale zu den weltweit grössten Produzenten von Eisenerz. BHP ist gemessen am Marktwert das weltweit grösste Bergbauunternehmen, Rio Tinto das zweitgrösste.

Die Rio Tinto-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,2 Prozent tiefer bei 63,42 Pfund. Die Papiere von BHP bewegen sich unterdessen 0,12 Prozent aufwärts auf 24,43 Pfund.

DJG/DJN/kla/brb

DOW JONES





Bildquelle: Ryan Pierse/Getty Images
