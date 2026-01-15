Eisenerzpreis 96092208
15.01.2026 11:13:01
Rio Tinto- und BHP-Aktien uneinheitlich: Neue Förderstrategie in Australien
Rio Tinto und BHP Group wollen bei neuen Projekten in benachbarten Eisenerzminen in Australien künftig zusammenarbeiten.
"Indem wir intelligenter arbeiten, können wir die bestehende Infrastruktur besser nutzen, um zusätzliche Produktion mit minimalem Kapitalbedarf zu erschliessen", sagte Matthew Holcz, Leiter des Eisenerzgeschäfts von Rio Tinto.
Rio Tinto und BHP gehören neben der brasilianischen Vale zu den weltweit grössten Produzenten von Eisenerz. BHP ist gemessen am Marktwert das weltweit grösste Bergbauunternehmen, Rio Tinto das zweitgrösste.
Die Rio Tinto-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,2 Prozent tiefer bei 63,42 Pfund. Die Papiere von BHP bewegen sich unterdessen 0,12 Prozent aufwärts auf 24,43 Pfund.
DJG/DJN/kla/brb
DOW JONES
Rohstoffe in diesem Artikel
|Eisenerzpreis
|104.81
|-0.59
|-0.56
