Rio Tinto-Aktie trotzdem höher: Rio Tinto verbucht weniger Eisenerzlieferungen

Die Jahresprognose bestätigte der Rohstoffkonzern aber laut Mitteilung.

Der zweitgrösste Bergbaukonzern der Welt nach Marktwert hat in den drei Monaten bis März 78,0 Millionen Tonnen Eisenerz aus seinen Minen in der australischen Pilbara-Region verschifft. Das ist ein Rückgang um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal und ein Minus von 5 Prozent zum Vorjahresquartal. Rio Tintos Eisenerzabbau in der Pilbara-Region ist neben dem Minennetzwerk des brasilianischen Wettbewerbers der grösste der Welt. Die Produktion von Rio Tinto lag im ersten Quartal bei 77,9 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Im Gesamtjahr will Rio Tinto unverändert 323 bis 338 Millionen Tonnen ausliefern. Die Produktionsprognose für alle Materialien sowie die Schätzung für die Betriebskosten blieb ebenfalls unverändert.

In London gewinnen Rio Tinto-Aktien zeitweise 1,66 Prozent auf 53,41 Pfund.

SYDNEY (Dow Jones)