Rio Tinto Aktie 603520 / AU000000RIO1
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14.10.2026 09:21:00
Rio Tinto-Aktie tiefer: Bergbauriese meldet höhere Eisenerzverkäufe und mehr Kupfer
Rio Tinto steigert den Eisenerzabsatz im dritten Quartal um 3 Prozent und bestätigt seine Jahresprognose. Auch die Kupferförderung legt zu.
Kupferförderung steigt
Rio Tinto meldete für das dritte Quartal zudem eine Kupferförderung von 205.000 Tonnen, massgeblich getragen von einem Anstieg um 27 Prozent im Jahresvergleich in der Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres belief sich die Kupferproduktion auf insgesamt 646.000 Tonnen, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Chief Executive Simon Trott sagte, die Grossprojekte des Unternehmens lägen weiterhin im Zeit- und Budgetplan. "Wir geben heute bekannt, dass wir seit Jahresbeginn eine Kapitalfreisetzung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erzielt haben, während wir unser Portfolio aktiv und diszipliniert steuern, um den langfristigen Wert zu maximieren", so Trott. Dieser Mittelzufluss ist Teil eines Programms von Rio Tinto zur Kapitalfreisetzung im Umfang von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar.
Nahostkonflikt belastet Bergbauunternehmen
Der Nahostkonflikt trifft Bergbauunternehmen an einer empfindlichen Stelle, denn er sorgt für extreme Energiepreisschwankungen und treibt die Frachtraten nach oben. Rio Tinto erklärte dazu, die operativen Auswirkungen blieben weiterhin begrenzt und die Treibstoffversorgung sei dank Lagerpuffern und alternativer Beschaffungsquellen gesichert.
Die Aktie von Rio Tinto verliert an der Börse in London zeitweise 0,86 Prozent auf 69,33 GBP.
DOW JONES
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