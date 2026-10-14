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Zahlen präsentiert 14.10.2026 09:21:00

Rio Tinto-Aktie tiefer: Bergbauriese meldet höhere Eisenerzverkäufe und mehr Kupfer

Rio Tinto-Aktie tiefer: Bergbauriese meldet höhere Eisenerzverkäufe und mehr Kupfer

Rio Tinto steigert den Eisenerzabsatz im dritten Quartal um 3 Prozent und bestätigt seine Jahresprognose. Auch die Kupferförderung legt zu.

Rio Tinto
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Rio Tinto hält nach einem Plus beim Eisenerz-Absatz von 3 Prozent im dritten Quartal an der Jahresprognose für den weltweiten Eisenerzabsatz fest. Rio Tinto teilte mit, im dritten Geschäftsquartal 90,8 Millionen Tonnen Eisenerz verkauft zu haben, wovon der Grossteil auf die umfangreichen Förderaktivitäten in der australischen Pilbara-Region entfiel. Das Management führte das Plus auf eine starke Minenleistung sowie solide Hafenlagerbestände des für die Stahlherstellung benötigten Rohstoffs zurück. Das Unternehmen bekräftigte seine Erwartungen für den weltweiten Eisenerzabsatz von 343 bis 366 Millionen Tonnen in den zwölf Monaten bis Dezember und behielt zugleich die Jahresproduktionsziele für die übrigen geförderten Rohstoffe unverändert bei.

Kupferförderung steigt

Rio Tinto meldete für das dritte Quartal zudem eine Kupferförderung von 205.000 Tonnen, massgeblich getragen von einem Anstieg um 27 Prozent im Jahresvergleich in der Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres belief sich die Kupferproduktion auf insgesamt 646.000 Tonnen, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Chief Executive Simon Trott sagte, die Grossprojekte des Unternehmens lägen weiterhin im Zeit- und Budgetplan. "Wir geben heute bekannt, dass wir seit Jahresbeginn eine Kapitalfreisetzung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erzielt haben, während wir unser Portfolio aktiv und diszipliniert steuern, um den langfristigen Wert zu maximieren", so Trott. Dieser Mittelzufluss ist Teil eines Programms von Rio Tinto zur Kapitalfreisetzung im Umfang von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar.

Nahostkonflikt belastet Bergbauunternehmen

Der Nahostkonflikt trifft Bergbauunternehmen an einer empfindlichen Stelle, denn er sorgt für extreme Energiepreisschwankungen und treibt die Frachtraten nach oben. Rio Tinto erklärte dazu, die operativen Auswirkungen blieben weiterhin begrenzt und die Treibstoffversorgung sei dank Lagerpuffern und alternativer Beschaffungsquellen gesichert.

Die Aktie von Rio Tinto verliert an der Börse in London zeitweise 0,86 Prozent auf 69,33 GBP.

DOW JONES

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