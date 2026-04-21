Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -1.5%  SPI 18’765 -0.6%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’418 -1.2%  Euro 0.9173 0.0%  EStoxx50 5’983 -1.2%  Gold 4’779 -0.9%  Bitcoin 59’245 0.3%  Dollar 0.7792 0.1%  Öl 94.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Anleger warten auf wichtige Konjunkturdaten
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rio Tinto-Aktie: Mehr Eisen, Kupfer und Aluminium im Q1
Krisenvorsorge auf dem Prüfstand: Verliert Gold seinen Status als "sicherer Hafen"?
Beiersdorf-Aktie: Prognose steht trotz schwachem Q1
Suche...
eToro entdecken

Rio Tinto PLCShs Aktie 652127 / US7672041008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gesamtproduktion 21.04.2026 08:16:40

Rio Tinto-Aktie: Mehr Eisen, Kupfer und Aluminium im Q1

Rio Tinto-Aktie: Mehr Eisen, Kupfer und Aluminium im Q1

Rio Tinto hat im ersten Quartal des Jahres mehr Eisenerz, Kupfer und Aluminium produziert.

Rio Tinto PLCShs
85.20 EUR 0.47%
Kaufen Verkaufen
Der weltweit zweitgrösste Bergbaukonzern nach Marktkapitalisierung meldete einen Anstieg der Produktion aus seinen lukrativen Pilbara-Eisenerzaktivitäten um 13 Prozent im Jahresvergleich sowie einen Zuwachs der Kupferproduktion um 9 Prozent. Die Aluminiumproduktion lag 1 Prozent über dem Vorjahreswert. Insgesamt stieg die Produktion des Unternehmens auf Kupfer-Äquivalentbasis - einer Methode zur Messung der Gesamtproduktion verschiedener Metalle - um 9 Prozent. Die Produktion von Eisenerz und Kupfer übertraf die von Visible Alpha zusammengestellten Konsensschätzungen.

Rio Tinto erklärte, dass es bislang nur begrenzte direkte Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die eigenen Aktivitäten gegeben habe. Die Preise für Flugbenzin, Natronlauge und andere Materialien seien zwar gestiegen, die Versorgung sei jedoch nicht unterbrochen worden. Das Unternehmen betonte, dass seine Grösse und die globale Lieferkettenmacht geholfen hätten, die Dieselkosten trotz weltweit steigender Preise im Zaum zu halten. Rio Tinto verbraucht jährlich etwa 1,6 Milliarden Liter Diesel, davon rund zwei Drittel für den Betrieb in Pilbara. Man habe nur begrenzte Sicht darauf, wie sich der anhaltende Konflikt in der zweiten Jahreshälfte auf die Lieferketten auswirken werde, verfüge aber über Notfallpläne.

Die Preise für die vom Unternehmen produzierten Rohstoffe hätten sich unterdessen positiv entwickelt, hiess es weiter. Besonders die Aluminiumpreise hätten vom Konflikt im Nahen Osten profitiert. Rio Tinto, einer der weltweit führenden Aluminiumhersteller, erklärte, man habe die Versorgungssicherheit der Kunden auf den Aluminium-Märkten gewährleistet. Die Aluminiumproduktion stieg im ersten Quartal um 1 Prozent auf etwa 840.000 Tonnen.

Im Pilbara-Eisenerzgeschäft, das den Grossteil des Unternehmensgewinns ausmacht, stieg die Produktion im ersten Quartal auf 78,8 Millionen Tonnen. Im Kupfergeschäft stieg die Produktion um 9 Prozent auf 229.000 Tonnen. Der Anstieg wurde durch einen Produktionssprung von 56 Prozent in der Oyu-Tolgoi-Mine in der Mongolei getragen, wo Rio Tinto die Produktion durch eine unterirdische Erweiterung hochfährt.

Bohrungen im gigantischen Resolution-Projekt in Arizona hätten nach Abschluss eines Landtausches ebenfalls begonnen, teilte das Unternehmen weiter mit. "Unser Projektteam konzentriert sich darauf, die nächste Phase eines der weltweit grössten unerschlossenen Kupfervorkommen zu erschliessen", sagte CEO Simon Trott.

DJG/DJN/brb/hab

DOW JONES


Bildquelle: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
17.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.04.26 Anleger halten sich zurück
17.04.26 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’775.13 19.75 SQ3B6U
Short 14’057.67 13.77 S8MBFU
Short 14’580.93 8.95 S6EBTU
SMI-Kurs: 13’232.03 20.04.2026 17:30:00
Long 12’675.19 19.89 SGHBWU
Long 12’373.83 13.77 S9OBOU
Long 11’832.79 8.89 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen
SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Nestlé
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.