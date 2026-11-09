Rinko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rinko hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rinko ein EPS von 93.87 JPY je Aktie vermeldet.

Rinko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch