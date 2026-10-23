Ringkjobing Landbobank Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ringkjobing Landbobank Un hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.40 USD. Im letzten Jahr hatte Ringkjobing Landbobank Un einen Gewinn von 0.370 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch