Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 25.94 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22.44 DKK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.26 Prozent auf 1.31 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.27 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 24.91 DKK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1.06 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.ch