Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26.07 DKK, nach 23.82 DKK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.35 Milliarden DKK im Vergleich zu 1.19 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch