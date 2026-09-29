Ringier: SRF-Moderator Sandro Brotz wechselt zu Blick

Zürich (awp/sda) - Sandro Brotz wechselt ab Anfang 2027 zu Blick, wie die Ringier AG am Dienstag mitgeteilt hat. Dort werde der langjährige SRF-"Arena"-Moderator einen neuen Video-Podcast lancieren.

Nach 14 Jahren quittiert Sandro Brotz seine Stelle bei SRF. In einem neuen Video-Podcast schaut Brotz ab Februar für den Blick hinter die Kulissen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und ordnet die wichtigsten Themen mehrmals pro Woche ein, heisst es in der Mitteilung weiter.

"Die Fähigkeit von Sandro Brotz, Debatten zu schärfen und auf den Punkt zu bringen, passt perfekt zu Blick", wird Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli in der Mitteilung zitiert.

Sandro Brotz startete seine journalistische Karriere 1988 und war in den Folgejahren als Reporter, Nachrichtenchef und stellvertretender Chefredaktor beim Sonntagsblick und als Chefredaktor bei Radio 1 Tätig. 2012 wechselte er zu SRF. Dort arbeitete er als Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter der Rundschau sowie seit 2019 als Hauptmoderator der "Arena".