RINGER HUT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RINGER HUT hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12.53 JPY, nach 7.32 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 11.87 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch