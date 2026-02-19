RingCentra a Aktie 22224562 / US76680R2067
|
19.02.2026 23:36:03
RingCentral Swings To Profit In Q4
(RTTNews) - RingCentral, Inc. (RNG) on Thursday reported fourth-quarter net income of $22.97 million or $0.26 per share, compared to a net loss of $7.19 million or $0.08 per share in the same period last year.
Adjusted net income per share was $1.18, compared to $0.98 per share in the same period last year.
Total revenue was $644.0 million for the fourth quarter of 2025, up from $615.5 million in the fourth quarter of 2024, representing 5% year-over-year growth. Subscriptions revenue of $622.2 million increased 6% year over year and accounted for 97% of total revenue.
RingCentral's Board of Directors approved the initiation of a cash dividend program and declared a quarterly cash dividend of $0.075 per share of our outstanding capital stock, payable on March 16, 2026, to stockholders of record as of the close of business on March 9, 2026. The Company intends to pay a cash dividend quarterly going forward, subject to market conditions and approval by our Board of Directors.
Looking forward to the full year 2026, the company expects total revenue growth of approximately 4% to 5% year-over-year, and adjusted earnings of $4.76 to $4.97 per share.
For the first quarter, the company expects revenue of $640 to $645 million and adjusted earnings of $1.16 to $1.19 per share.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
