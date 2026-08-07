Ring Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ring Energy äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 104.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch