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27.08.2026 06:37:00
Rimoni Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rimoni Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.84 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rimoni Industries ein EPS von 1.19 ILS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14.63 Prozent auf 39.5 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46.2 Millionen ILS gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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