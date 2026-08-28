Rimbunan Sawit Berhad legte Quartalsergebnis vor

Rimbunan Sawit Berhad lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 172.4 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155.5 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch