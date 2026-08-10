Riken Vitamin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Riken Vitamin präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 64.16 JPY, nach 61.16 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Riken Vitamin einen Umsatz von 23.26 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch