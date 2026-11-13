Riken Vitamin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Riken Vitamin hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46.21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51.87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 25.06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch