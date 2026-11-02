Riken Technos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Riken Technos äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 73.14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Riken Technos 39.67 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riken Technos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.35 Milliarden JPY im Vergleich zu 32.89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch