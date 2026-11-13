Riken Keiki stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Riken Keiki hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 62.36 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43.73 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.11 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13.44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch