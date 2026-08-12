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12.08.2026 06:37:00
Riken Keiki: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Riken Keiki hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53.14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Riken Keiki ein EPS von 46.55 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.20 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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