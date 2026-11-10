Rikei zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rikei liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rikei die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rikei 8.43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch