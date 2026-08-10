Rikei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rikei hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.41 JPY gegenüber 5.50 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.74 Prozent auf 7.20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch