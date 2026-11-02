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03.11.2026 00:00:00
Right-Sized Paper Mailers: Heisssiegelbeschichtung ermöglicht passgenaue Papierversandtaschen
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
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02.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
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02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
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02.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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31.10.26
|Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im Oktober 2026 (finanzen.net)
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30.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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30.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Der heimische Aktienmarkt tritt im Dienstagshandel auf der Stelle, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.