Rigetti Computing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rigetti Computing hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rigetti Computing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 27.69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch