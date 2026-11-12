Rigetti Computing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rigetti Computing hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 59.99 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rigetti Computing ein Ergebnis je Aktie von -411.840 ARS vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Rigetti Computing 2.12 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.59 Milliarden ARS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch