Rigel Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rigel Pharmaceuticals gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.88 USD, nach 3.28 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Rigel Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 78.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22.61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch